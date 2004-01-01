10 лет в игре! Лучшие новые и старые трэки

Два самых ярких представителя современной рэп-сцены - Гарри Топор и Тони Раут - приглашают вас отметить юбилей совместной творческой деятельности.

Десять лет непрекращающейся работы над тем, чтобы каждый трек становился настоящим хитом, чтобы мощная подача и дикая энергетика заставляли сливаться с музыкой в единое целое всех, кто приходит на концерты.