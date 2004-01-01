Гарри Топор и Тони Раут
10 лет в игре! Лучшие новые и старые трэки
10 лет в игре! Лучшие новые и старые трэки
Два самых ярких представителя современной рэп-сцены - Гарри Топор и Тони Раут - приглашают вас отметить юбилей совместной творческой деятельности.
Десять лет непрекращающейся работы над тем, чтобы каждый трек становился настоящим хитом, чтобы мощная подача и дикая энергетика заставляли сливаться с музыкой в единое целое всех, кто приходит на концерты.
800 - 1700 р.
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