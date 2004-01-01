Garage Stuff Party

Ограничения: 21+ FC/DC

Всем привет, друзья! Апрель начинаем с привоза из Spb от Гаражного Кооператива и встречи с уже знакомыми ребятами Energetik b2b Preobrazhenskaya.

Vaden – один из наиболее активных пропагандистов UK Garage / Bass музыки в России и свой человек в гаражном коммьюнити Великобритании.



Организатор вечеринок Garage Inflections и автор одноименного радиошоу на московском радио Megapolis FM.



Регулярный гость топовых лондонских радио, в частности: Rinse FM, BBC 1Xtra, Ministry Of Sound Radio, лондонских cтудий пиратских Image Radio, Pulse London, а также Radar Radio.



Автор гостевого микса для номинанта Grammy – Todd Edwards, подкастов для Mike Delinquent и MC Kie, а также совместных миксов с лондонскими MCs Kie, Dappa, Bushkin (Heartless Crew).



Наравне с ключевыми DJs Великобритании, один из первых в России получатель всех последних новинок и эксклюзивных треков от топовых артистов и лейблов, с которыми за многие годы налажен личный контакт.