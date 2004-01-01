По инициативе художников Игоря Клюшкина, Игоря Чайковского (1959 – 2009 гг.) и Александра Терещука в октябре 1991 года была создана первая частная галерея в Заполярье под названием “Галерея “М”. За 25 лет художниками галереи было проведено более 200 выставок не только в Апатитах, но и в других российских городах: Мончегорске, Кировске, Полярных Зорях, Пскове, Санкт-Петербург, а также в Швеции, Финляндии, Германии. Галерея стала площадкой, на которой зрители знакомились с произведениями современных российских и зарубежных художников. Начиная с первой выставки “Живопись времён переворота”, галерея стремилась показывать интересные и подчас необычные экспозиции актуального и альтернативного искусства.

В “Галерее “М” показывали свои работы известные мастера мурманского искусства: Виталий Бубенцов, Николай Ковалёв, Анатолий Сергиенко, Дмитрий Малышев, Елена Разумова, Дмитрий Новицкий.

В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников выставлявшихся в галерее. Это мастера из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии.