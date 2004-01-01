Галантный век

Александр Петрович Сумароков (1717-1777) – поэт, драматург и литературный критик, один из крупнейших представителей русской литературы XVIII века. Считается первым профессиональным русским литератором. Любовные стихи Сумарокова были широко распространены в 1750-1770-е годы и стали основой для воспитания манеры выражения чувств молодыми людьми. Сумароков работал во всех известных в его время поэтических жанрах, начиная от сонетов, рондо, стансов и заканчивая лирическими миниатюрами – эпиграммами, эпитафиями и мадригалами.

На выставке представлены книги – альманахи и сборники русских басен, сатиры, стихотворных сказок и новелл, в которые включены произведения Сумарокова. Для тех, кто желает послушать, как звучат стихи XVIII столетия, выставка предлагает виниловые пластинки «Русский сонет: От Тредиаковского до Есенина». Кроме того, читатели смогут познакомиться с литературоведческими журнальными статьями, посвященными творчеству Александра Петровича Сумарокова.