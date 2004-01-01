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У нас для вас радостные новости – «Funky People» возвращается, да еще и с двойным размахом! В рамках международного фестиваля «Птица Баренц», нас посетят танцоры из более чем 8 стран, чтобы показать масштабный перфоманс «Power of diversity». Ну а мы решили не отставать и впервые в истории «Чердака» устроим две зоны танцпола – кто заказывал двухэтажную лофт-вечерину?

Кстати, этой же ночью тебе предоставится возможность побыть в роли ди-джея или любимой группы, взорвать танцпол, сорвать призы от бренда «Север» и стать суперзвездой – iPOD Battle ждёт тебя (Регистрация и правила участия)!

Мы собремся хорошей компанией в старом-добром «Чердаке» в атмосфере «Funky People». А температуру на танцполах будут поддерживать наши DJs: Keth, Mi6a, AlexArcticSoul, Романыч.