Функциональное многоборье – это спорт, где используются многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической работы, основа которого лежит на принципах функциональной вариативности и непредсказуемости выполняемых физических задач.

К отбору допускаются атлеты от 18 до 34 лет.

Справки и страховки – обязательны!

Регистрация в группе ВКонтакте (до 10 июня)

Место проведения: г. Мурманск, пр. Кольский 53