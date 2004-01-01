Функциональное многоборье
Чемпионат мурманской области
Чемпионат мурманской области
Функциональное многоборье – это спорт, где используются многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической работы, основа которого лежит на принципах функциональной вариативности и непредсказуемости выполняемых физических задач.
К отбору допускаются атлеты от 18 до 34 лет.
Справки и страховки – обязательны!
Регистрация в группе ВКонтакте (до 10 июня)
Место проведения: г. Мурманск, пр. Кольский 53
Регистрационный взнос: 500 р.