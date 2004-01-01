Сергей Васильевич окончил Мурманский педагогический институт, преподавал историю в школе № 9 г. Кандалакши, в гимназиях Мурманска, являлся начальником отдела развития педагогического образования и социальной защиты Комитета по образованию администрации Мурманской области. Участник ежегодных лыжных марафонов Праздника Севера с 1974 по 2015 гг.

В книге «Фронтовая лыжня Заполярья» автор рассматривает боевые действия в зимних кампаниях Великой Отечественной войны войск 14-й и 19-й армий Карельского фронта, частей Северного фронта, партизанских отрядов на Мурманском и Кандалакшском направлениях. Книга по-своему уникальна, так как основное место в ней уделяется малоизученным страницам войны: деятельности лыжных отрядов и соединений в условиях Заполярья совместно с армейскими и дивизионными оленьими транспортами и аэросанными подразделениями.

Новое издание основано на архивных и музейных документах и материалах, широко использованы газеты военного времени, книги, статьи и воспоминания участников боев на Кольском полуострове.

Представит новое издание автор Сергей Васильевич Шишов. Свое мнение о книге выскажут мурманские историки.