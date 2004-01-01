Премьера постановки фламенко «Фрида» состоялась 8 февраля 2009 года в Театре эстрады им. А.Райкина. За 10 лет спектакль был показан в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Липецке, Петрозаводске, Архангельске, Бресте (Беларусь) и Лимассоле (Кипр) – всего более ста показов, всегда с аншлагом.



Фриду в исполнении Натальи Зайковой увидели более 50 000 зрителей. В интернете и СМИ опубликованы десятки восторженных отзывов зрителей и критиков, единогласно заявивших, что спектакль-фламенко «Фрида» – это уникальное явление театрального искусства, которое нельзя пропустить, что авторам и исполнителям удалось создать зрелище, которое от первой до последней минуты держит зал в напряжении и восхищении.



«…Как танцевальный спектакль может стать высокой трагедией? Точнее всего это объяснил Федерико Гарсиа Лорка в статье-лекции о дуэнде. Метафоричный, как все поэты, он назвал дуэнде – дух танца – силой, которую «все чувствуют и ни один философ не объяснит», которую можно лишь ощутить, настолько она стихийна и иррациональна. И это дуэнде незримо присутствует в спектакле «Фрида», где голос вокалистки льется струей крови, а движения танца идут от самых подошв». (М.А. Алякринская, журналист, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций, кандидат филологических наук)



На постановку спектакля-фламенко «Фрида» его автора и режиссера Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Наталье Зайковой – танцовщице фламенко и главной исполнительнице спектакля – невероятным образом удалось перевести биографию Фриды на язык фламенко. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и видео-проекций картин Фриды, которые еще больше усиливают впечатление от действия.



В спектакле задействованы лучшие исполнители фламенко в России: вокал, гитара, перкуссия. Татьяна Шишкова - единственная вокалистка в России, владеющая фламенко на профессиональном уровне.

Автор и режиссёр: Н. Зайкова

Актёры: Н. Зайкова, К. Фролов, Т. Шишкова, В. Слободин, А. Парфёнов, С. Коняев, В. Кусков