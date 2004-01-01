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Free for ladys

Главный праздник весны в XxxX!

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Ограничения: FC|DC|18+
События: Вечеринки.

С возлюбленным или в компании подружек - ты самый желанный гость на нашей вечеринке! Ведь это твой праздник!

В этот светлый весенний день мы будем от всей души поздравлять наших любимых женщин, подруг, приятельниц, коллег и просто тусовщиц и поднимать тосты в их честь!

В программе:

Праздничные поздравления от команды XxxX

Каждой девушке: коктейль/бокал шампанского в подарок

Танцы, поцелуи, улыбки, весна…

Приходи и окажись в центре внимания и любви!

XXXX
c 7 по 8 марта
Цены

Вход свободный

Заказ столов по телефону: 8 (8152) 25-19-19

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