Free for ladys

Ограничения: FC|DC|18+

С возлюбленным или в компании подружек - ты самый желанный гость на нашей вечеринке! Ведь это твой праздник!

В этот светлый весенний день мы будем от всей души поздравлять наших любимых женщин, подруг, приятельниц, коллег и просто тусовщиц и поднимать тосты в их честь!

В программе:

Праздничные поздравления от команды XxxX

Каждой девушке: коктейль/бокал шампанского в подарок

Танцы, поцелуи, улыбки, весна…

Приходи и окажись в центре внимания и любви!