Free for ladys

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Главный праздник весны в XxxX!
С возлюбленным или в компании подружек - ты самый желанный гость на нашей вечеринке! Ведь это твой праздник!
В этот светлый весенний день мы будем от всей души поздравлять наших любимых женщин, подруг, приятельниц, коллег и просто тусовщиц и поднимать тосты в их честь!
В программе:
Праздничные поздравления от команды XxxX
Каждой девушке: коктейль/бокал шампанского в подарок
Танцы, поцелуи, улыбки, весна…
Приходи и окажись в центре внимания и любви!
Вход свободный
Заказ столов по телефону: 8 (8152) 25-19-19
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