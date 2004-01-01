В экспозиции будет представлено 40 графических и керамических работ автора.

Вероника Вологжанникова родилась в 1988 году в городе Мурманске. В 2005 году окончила Детскую художественную школу, в 2009 году начала педагогическую деятельность в родной художественной школе. В 2011 году окончила с красным дипломом университет, факультет “Художественного образования, технологии и дизайна”. Дебютировав в 2009 году на открытой конкурсной выставке молодых художников “Точка росы”, Вероника Вологжанникова ярко заявила о себе, став постоянным участником, многократным призёром и победителем конкурсных выставок в 2009-2016 гг. Её работы ежегодно экспонируется на городских и областных выставках «Заполярье», «Молодежь Мурмана», «Плакат молодых художников», проходящие в залах Мурманского областного художественного музея. Вероника является участником многих региональных, всероссийских и международных выставок и арт-проектов (фестиваль «Баренцспектакль» (Киркинес, Норвегия), лауреат фестиваля снежной скульптуры «Гиперборея» (Петрозаводск), участник проекта «Снежная Деревня» (Кировск), участник международного фестиваля ледовой скульптуры «Бешеная пила» (Альта, Норвегия), участник Всероссийского молодёжного форума «Таврида» и многих других).

Произведения Вероники Вологжанниковой находятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, частных коллекциях в России и Норвегии.