Footstep + Бакурли + Local Bands

Это четвёртое мероприятие от ваших любимых Gehenna Booking. Встречайте двойной привоз крутых пацанов из самого сердца Карелии. Провожаем сезон и отправляемся на отдых (почти). Впереди много планов! Очень всех Вас ждём!

В этот тёплый вечер для Вас:

Footstep (Петрозаводск, Hardcore)

Этих ребят Мурманск слышал чуть больше года назад, но их сет был настолько крутым, что танцевал буквально каждый, и мы решили ещё раз дико угареть! Резкий, как изменчивая погода на севере, дерзкий, как подножка от кабана-одноклассника! Хардкор в том виде, в котором его подобает делать в 2017 году. Свежо, энергично, мошабельно!

Бакурли (Петрозаводск, Garage/Noise Punk)

Шумный и хрустящий танцевальный панк-рок из Петрозаводска! Не обделённые атмосферой, драйвом, интересным музыкальным чутьём, ребята завербуют каждого пришедшего и заставят трястись, толкаться, и угарать! Всё, что Вы любите!

Wolves Chase Buffalo (Мурманск, Post-Hardcore)

Недавний дебют этих новичков на нашей сцене показал, что в Мурманске есть отличный, грузный, мрачный пост-хардкор! Вы услышите абсолютно искренний шквал эмоций как от инструментов, так и из нутра Кирилла Калинина!

ComixHeroes (Мурманск, Easycore/Pop-Punk)

Для самых юных слушателей тяжёлой музыки нашего города, с гордостью представляем Вам этих ребят. Вы не поверите, но, команда существует с 1 апреля 2007 года. В этот вечер они презентуют свой первый релиз и сыграют некоторые другие композиции, которые для них актуальны по сей день. Мужики в первые 5 лет существования коллектива были очень активными на местных гигах, но со временем стали реже появляться на сцене. Материал перетерпел немыслимое количество изменений, начиная с языка исполнения, кончая жанровым ориентиром. Хотя и в целом, их сеты это всегда позитивный настрой, лютый драйв, хороший поп-панк в его современном виде!

Reservoir Dogs (Мурманск, Garage Punk Rock)

Не нуждаются в представлении. На вокале репер в'луже, за ударкой красавчик Виталик, на гитаре молоденький Гудини! Своими квинтами и абсолютно честным, с простыми и важными словами в лирике в очередной раз заставят всю публику в Плавучем Доке угарать так, будто завтра никуда не надо (и не надо уже вообще никогда!)