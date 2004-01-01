Footstep + Бакурли + Local Bands
Двойной привоз крутых пацанов из самого сердца Карелии!
Двойной привоз крутых пацанов из самого сердца Карелии!
Это четвёртое мероприятие от ваших любимых Gehenna Booking. Встречайте двойной привоз крутых пацанов из самого сердца Карелии. Провожаем сезон и отправляемся на отдых (почти). Впереди много планов! Очень всех Вас ждём!
В этот тёплый вечер для Вас:
Footstep (Петрозаводск, Hardcore)
Этих ребят Мурманск слышал чуть больше года назад, но их сет был настолько крутым, что танцевал буквально каждый, и мы решили ещё раз дико угареть! Резкий, как изменчивая погода на севере, дерзкий, как подножка от кабана-одноклассника! Хардкор в том виде, в котором его подобает делать в 2017 году. Свежо, энергично, мошабельно!
Бакурли (Петрозаводск, Garage/Noise Punk)
Шумный и хрустящий танцевальный панк-рок из Петрозаводска! Не обделённые атмосферой, драйвом, интересным музыкальным чутьём, ребята завербуют каждого пришедшего и заставят трястись, толкаться, и угарать! Всё, что Вы любите!
Wolves Chase Buffalo (Мурманск, Post-Hardcore)
Недавний дебют этих новичков на нашей сцене показал, что в Мурманске есть отличный, грузный, мрачный пост-хардкор! Вы услышите абсолютно искренний шквал эмоций как от инструментов, так и из нутра Кирилла Калинина!
ComixHeroes (Мурманск, Easycore/Pop-Punk)
Для самых юных слушателей тяжёлой музыки нашего города, с гордостью представляем Вам этих ребят. Вы не поверите, но, команда существует с 1 апреля 2007 года. В этот вечер они презентуют свой первый релиз и сыграют некоторые другие композиции, которые для них актуальны по сей день. Мужики в первые 5 лет существования коллектива были очень активными на местных гигах, но со временем стали реже появляться на сцене. Материал перетерпел немыслимое количество изменений, начиная с языка исполнения, кончая жанровым ориентиром. Хотя и в целом, их сеты это всегда позитивный настрой, лютый драйв, хороший поп-панк в его современном виде!
Reservoir Dogs (Мурманск, Garage Punk Rock)
Не нуждаются в представлении. На вокале репер в'луже, за ударкой красавчик Виталик, на гитаре молоденький Гудини! Своими квинтами и абсолютно честным, с простыми и важными словами в лирике в очередной раз заставят всю публику в Плавучем Доке угарать так, будто завтра никуда не надо (и не надо уже вообще никогда!)
250-350 р.
Подробности в группе ВК
Вечер живой музыки. Выступают – Олег Щукин, Лолита, «ВасяНастя», Яра, «Космический Стас», Евгений Гоман и Анастасия Комарова, Marisse & All Rey, Алексей Рейман