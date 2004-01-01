Фестиваль технологий и науки «ФоТоН»посвящен Международному Дню науки. В этот день на площадках библиотеки будут представлены разнообразные темы: от истории освоения Арктики до творчества американских битников, от космической погоды до геймдизайна.

С 10 до 20 часов посетителей ждет все самое интересное из области истории, биологии, литературы, физики, географии и психологии. Выступления ученых ведущих научных центров региона, выставка новейшей цифровой техники и робототехники, мастер-классы, викторины и антилекция, очки виртуальной реальности, невероятные опыты от «Сумасшедшей лаборатории», захватывающие научно-популярные фильмы от Мурманского мобильного планетария, – все это и многое другое можно увидеть на фестивале «ФоТоН».

Музей занимательных наук «Фокус» раскроет научные секреты электричества в новой зрелищной программе «ТОК-шоу». Посетителей ждут удивительные эксперименты с электрическим током, управление молнией, светящаяся плазма, передача энергии на расстоянии.

Партнерами фестиваля выступили: Полярный геофизический институт КНЦ РАН, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Мурманский арктический государственный университет, Мурманский областной краеведческий музей, Мурманский областной художественный музей, Мурманский медицинский колледж, Информационный центр по атомной энергии, региональные отделения Российского исторического, Военно-исторического и Русского географического общества, Мурманская языковая школа и образовательный центр «Логос».

Подробная программа фестиваля скоро появится на сайте Областной научной библиотеки

