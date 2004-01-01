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Фотоботаника

Выставка научной фотографии 

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События: Выставки.

Выставка познакомит с некоторыми представителями растительного мира, о котором мы до сих пор так мало знаем. Весь этот «растительный фон», при близком рассмотрении, оказывается целой вселенной различных и удивительных созданий.

На выставке представлены макрофотографии цветковых растений, папоротников, мохообразных, грибов и лишайников. Большая часть объектов имеет мелкие размеры, которые не превышают 10 см, их детали не разглядеть без микроскопа, при этом все они сняты в природе в своем естественном состоянии и окружении. Для большинства кадров есть гербарные образцы и данные о месте и условиях произрастания, что относит снимки к разряду научной фотографии.

Авторы выставки – профессиональные ботаники, научные сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина и Института проблем промышленной экологии Севера, члены Русского ботанического общества. Выставка проходит при поддержке Мурманского отделения Русского ботанического общества

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