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Форпост заполярья – рубеж Верман

Военно-патриотическая экспедиция, посвященная 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне

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События: Спорт, Экология, Экскурсии.

В районе озера Нижний Верман пройдет Молодежная военно-патриотическая экспедиция, посвященная 73-ей годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и памяти Леонида Федоровича Погодина – истинного патриота Кольского края.

Если ты:

  • отважен и силен
  • хочешь научиться основам выживания в условиях Крайнего севера
  • испытать себя на стойкость и выносливость
  • закалить свой характер, как сталь
  • тебе от 18 до 30 лет

Тогда записывайся в ряды тех, кто осмелился принять участие в экспедиции:

Организаторы Экспедиции:

  • МАУ МП «Объединение молодежных центров»
  • Центр гражданско-патриотического воспитания
Город Мурманск
c 13 по 16 сентября
Цены

Подробная информация по телефону: 8 (8152) 53-62-95

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