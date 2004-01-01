Форпост заполярья – рубеж Верман

В районе озера Нижний Верман пройдет Молодежная военно-патриотическая экспедиция, посвященная 73-ей годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и памяти Леонида Федоровича Погодина – истинного патриота Кольского края.

Если ты:

отважен и силен

хочешь научиться основам выживания в условиях Крайнего севера

испытать себя на стойкость и выносливость

закалить свой характер, как сталь

тебе от 18 до 30 лет

Тогда записывайся в ряды тех, кто осмелился принять участие в экспедиции:

Организаторы Экспедиции: