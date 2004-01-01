Форпост заполярья – рубеж Верман
Военно-патриотическая экспедиция, посвященная 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне
Военно-патриотическая экспедиция, посвященная 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне
В районе озера Нижний Верман пройдет Молодежная военно-патриотическая экспедиция, посвященная 73-ей годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и памяти Леонида Федоровича Погодина – истинного патриота Кольского края.
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Организаторы Экспедиции:
Подробная информация по телефону: 8 (8152) 53-62-95