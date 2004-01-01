Ограничения: 21+ FC\DC

Открываем новую серию тематических вечеринок, ключевой особенностью которых будет особенный саунд, мощный и бескомпромиссный.

За последние годы стили музыки исковерканы в сознании людей, поэтому умышленно не будем говорить о том, какой стиль музыки мы подразумеваем и пропагандируем под этим названием.

За 2 года существования OrangeBox и год работы Гарина мы переформатировали сознание достаточного количества людей, которые теперь стали нашими добрыми друзьями.

Приезжайте в Гарин, подключайтесь, будем рады новым друзьям! Увидимся в Гарине!

Energetik

Fred