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Новая серия тематических вечеринок в Гарине!

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Ограничения: 21+ FC\DC
События: Вечеринки.

Открываем новую серию тематических вечеринок, ключевой особенностью которых будет особенный саунд, мощный и бескомпромиссный.

За последние годы стили музыки исковерканы в сознании людей, поэтому умышленно не будем говорить о том, какой стиль музыки мы подразумеваем и пропагандируем под этим названием.

За 2 года существования OrangeBox и год работы Гарина мы переформатировали сознание достаточного количества людей, которые теперь стали нашими добрыми друзьями.

Приезжайте в Гарин, подключайтесь, будем рады новым друзьям! Увидимся в Гарине!

Energetik
Fred

Гарин
27 января
Цены

Вход свободный

Информация по телефону: 78-22-11

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