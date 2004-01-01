151775

Фонотека Инверсии

Аудиовизуальный фестиваль  «Инверсия» представляет свой новый проект

0
Я был
Ваша оценка
События: Встреча, Дискуссии, Лекции.

Каждая встреча проекта – это клуб по интересам, панельная дискуссия и лекция-размышление одновременно. Диалоги развернутся между приглашенными спикерами. Для них и остальных слушателей будут звучать знакомые и неизвестные музыкальные композиции. Вместе с приглашенными гостями аудитория попытается понять, что прозвучало, и почему это было именно так.

Как заявляют авторы проекта Жанна Гузенко и Тоня Горбачева: «Никакой объективности, только рефлексия и личные ощущения».

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?