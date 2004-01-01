Ограничения: 6+

Заслуженный артист России Сергей Жилин при поддержке Мурманского областного фонда «Время добра» объявляет о начале приема заявок на участие в Региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют».

В конкурсе могут принять участие абсолютно все дети: как учащиеся музыкальных образовательных учреждений, так и исполнители, обучающиеся вне учебных заведений.

Возрастные категории: от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет.

Конкурс проходит в следующих номинациях:

«Сольное вокальное исполнительство»

«Сольное инструментальное исполнительство»

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 27 марта 2017г.

Заявки принимаются в электронном виде на почту fonografcontest@gmail.com.

Заявка состоит из анкеты, фото, видео и аудио материалов, требования к которым указаны в приложении к Положению о конкурсе. Подробная информация размещена на сайте 51dobro.ru.

Очный этап конкурса состоится 7 и 9 апреля в «М-Клубе», Конгресс-отель «Меридиан».

Лауреаты I степени в каждой номинации примут участие в гала-концерте конкурса в Москве при участии оркестра «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергея Жилина.

Призеры конкурса будут награждены сертификатами на пакеты занятий в Творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина.

Жюри конкурса:

Сергей Жилин (председатель) – пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик.

Татьяна Сёмина – ведущий педагог по вокалу Творческой студии «Фонограф».

Елена Проневская – хореограф и режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры РФ. Педагог по хореографии творческой студии «Фонограф».