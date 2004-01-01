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FONAREV

Истинное путешествие в мир музыки!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Владимир Фонарев с 1991 года активно выступает, играя в клубах и на больших вечеринках. Выступал в более чем 60 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Играл вместе со звёздами мировой клубной сцены: Paul Oakenfold, West Bam, Svan Vath, Paul Van Dyk, John Digweed, Danny Tenaglia, Sasha и многими другими.

Его выступления это истинное путешествие в мир музыки. В них сочетаются и переплетаются этника, драйв, эмоциональность и артистичность.

На протяжении многих лет является одним из самых авторитетных ди-джеев России. Он неоднократно признавался лучшим ди-джеем России.

Чердак
22 сентября
23:00
Цены

Информация по телефону: 70-70-42

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