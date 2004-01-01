FONAREV
Истинное путешествие в мир музыки!
Владимир Фонарев с 1991 года активно выступает, играя в клубах и на больших вечеринках. Выступал в более чем 60 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Играл вместе со звёздами мировой клубной сцены: Paul Oakenfold, West Bam, Svan Vath, Paul Van Dyk, John Digweed, Danny Tenaglia, Sasha и многими другими.
Его выступления это истинное путешествие в мир музыки. В них сочетаются и переплетаются этника, драйв, эмоциональность и артистичность.
На протяжении многих лет является одним из самых авторитетных ди-джеев России. Он неоднократно признавался лучшим ди-джеем России.
Информация по телефону: 70-70-42