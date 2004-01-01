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ФолкMix

Концерт ансамбля русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки»

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События: Концерты.

На концерте мурманчане и гости города услышат удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов: домры, балалайки, аккордеона, баяна, жалейки, трещотки и многих других.

В этот день зрителей ждет настоящий музыкальный фейерверк, а совместные номера ансамблей русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки»с хором ветеранов «Встреча друзей», ансамблем солистов «Орфей» и ансамблем танца «Сполохи» станут прекрасным подарком в первый день календарной зимы.

ДК им. С.М. Кирова
1 декабря
17:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90, 45-43-23

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