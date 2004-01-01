На концерте мурманчане и гости города услышат удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов: домры, балалайки, аккордеона, баяна, жалейки, трещотки и многих других.

В этот день зрителей ждет настоящий музыкальный фейерверк, а совместные номера ансамблей русских народных инструментов «Россия» и «Русские потешки»с хором ветеранов «Встреча друзей», ансамблем солистов «Орфей» и ансамблем танца «Сполохи» станут прекрасным подарком в первый день календарной зимы.