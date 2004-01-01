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Чудеса науки

Две научных выставки в одной!

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События: Выставки.

На втором этаже Мурманской областной универсальной научной библиотеки открыт Музея занимательных наук «Фокус»!

Наш Музей объединил две научных выставки «Чудеса науки» и «Электричество и магнетизм» в одну большую и разместил ее на площади более 180 кв.м в зале Научки на постоянной основе!

Экспонаты «Фокуса» интерактивные! Это значит, что с ними можно взаимодействовать - проводить собственные эксперименты и ставить опыты.

Мы ждем в гости и детей, и взрослых – всех, кто хочет экспериментировать, учиться и удивляться!

Фокус
c 11 апреля по 31 декабря
Цены

Дополнительная информация по телефонам: 8 (921) 70-80-540 и 780-540

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