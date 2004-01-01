Флора 2017

Посадите свой цветок и сделайте наш город еще ярче и красивее! От нас – цветочная рассада и инструмент. От вас – хорошее настроение и заботливые руки!

Добавят праздника:

развлекательная программа

ростовые куклы и аниматоры

аквагрим

фотосессия

конкурсы и подарки

десятки воздушных шаров

Цветочная рассада закуплена в количестве 200 цветков!

Выдача рассады и инвентаря будет проходить в порядке очереди, всего планируется высадка в 6 клумб, специально подготовленных на мероприятие.