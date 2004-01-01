Флора 2017
Семейный праздник
Семейный праздник
Посадите свой цветок и сделайте наш город еще ярче и красивее! От нас – цветочная рассада и инструмент. От вас – хорошее настроение и заботливые руки!
Добавят праздника:
развлекательная программа
ростовые куклы и аниматоры
аквагрим
фотосессия
конкурсы и подарки
десятки воздушных шаров
Цветочная рассада закуплена в количестве 200 цветков!
Выдача рассады и инвентаря будет проходить в порядке очереди, всего планируется высадка в 6 клумб, специально подготовленных на мероприятие.
Бесплатно