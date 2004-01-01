Фиторазнообразие Мурманской области

Лекция из цикла «Край, в котором я живу»

В Мурманской областной научной библиотеке продолжает работу лекционная площадка «Край, в котором я живу», посвященная Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра.

Вторая встреча посвящена фиторазнообразию Мурманской области. Сколько в Мурманской области растений? Почему в это число попали лишайники и водоросли? Кто их изучает? Есть ли в регионе исчезнувшие растения? Находят ли ученые новые виды растений?

На эти и многие другие вопросы ответит старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, секретарь Мурманского отделения Русского Ботанического общества Евгений Александрович Боровичев.

Вход на лекции свободный.