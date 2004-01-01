Фиторазнообразие Мурманской области
Лекция из цикла «Край, в котором я живу»
Лекция из цикла «Край, в котором я живу»
В Мурманской областной научной библиотеке продолжает работу лекционная площадка «Край, в котором я живу», посвященная Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра.
Вторая встреча посвящена фиторазнообразию Мурманской области. Сколько в Мурманской области растений? Почему в это число попали лишайники и водоросли? Кто их изучает? Есть ли в регионе исчезнувшие растения? Находят ли ученые новые виды растений?
На эти и многие другие вопросы ответит старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, секретарь Мурманского отделения Русского Ботанического общества Евгений Александрович Боровичев.
Вход на лекции свободный.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26