Обмен растениями и саженцами в ПиМ

Обмен книгами, одеждой, продуктами, строительными материалами... Чем же еще поменяться людям, желающим дать вещам вторую жизнь? Подождите, фитокроссинг!

Фитокроссинг – это обмен растениями или саженцами. У вас развелись фиалки, но хочется посадить алоэ или кактус? Хотите поделиться ростками помидоров или садовых цветов?

Это можно сделать на Vegan day в офисе организации МОМОЭО «Природа и Молодежь».

Приносите своё растение и обменяйте его на любое понравившееся! Растения могут быть и комнатными, и садовыми. Приветствуется инструкция по уходу.