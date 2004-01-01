Финны на Мурмане

Выставка живописи С. П. Локко и А. И. Хуттунена, посвященная 100-летию независимости Финляндии

Свен Петрович Локко писатель, публицист, художник.

Свет Петрович Локко родился в 1927 году на Кольском полуострове в деревне Куклино. Свен Петрович не был профессиональным художником, в 1962 году окончил курсы рисования и живописи Московского народного университета им. Крупской. В 1963–1969 учился в Мурманском высшем инженерном морском училище.

Тема произведений художника, как литературных, так живописных — это история финских поселений на Кольском полуострове, воспоминания о детстве и, конечно, природа. Пейзажи Свена Петровича всегда отличаются мажорным настроением. Они написаны с любовью и теплотой человека, который радуется любому проявлению живого мира: реке и воде, лесу и птицам, снегу и солнцу.

Арви Иванович Хуттунен – Почётный полярник (1982), заслуженный работник культуры России (2000), заслуженный художник РФ (2007), ветеран труда, лауреат премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства (2008), обладатель медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Один из старейших мурманских художников, громкое имя в заполярной живописи. Единственный в региональной организации Союза художников ветеран Великой Отечественной войны.

Арви Иванович Хуттунен родился в деревне Хуттусенмяки Петроградской губернии в 1922 году. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1963).

Творчество художника посвящено в основном северной природе. Помимо тематики севера имеются работы по саамскому и русскому фольклору, политические работы. Также Арви Хуттунен выполнил проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске; им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Полярные Зори», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерского кафе «Чум».

В экспозиции будет представлено около 15 работ из собрания музея.