Удачи тебе, Ворчун
Экранизация романа Туомаса Кюре, посвященного тому же герою – неисправимому деду-ворчуну, не желающему мириться с новым жизненным порядком
Экранизация романа Туомаса Кюре, посвященного тому же герою – неисправимому деду-ворчуну, не желающему мириться с новым жизненным порядком
Ворчун хочет умереть, потому что вся работа уже проделана, и смысл жизни пропал. Но вместе с мрачными мыслями к нему неожиданно приходит новая забота. Его 17-летняя внучка София оказалась в беде и остро нуждается в поддержке своего упрямого и мудрого деда. Так Ворчун обретает новый смысл жизни и желание раскрыть тайну. Колючий, как еж, старик и молодая городская девушка собираются вместе. Две половинки целого готовы слиться воедино.
Страна: Финляндия
Режиссёр: Тиина Люми
Сценарий: Туомас Кюре, Юха Лехтола, Тиина Люми
Оператор: Хена Бломберг
Художник: Саттва-Ханна Тойвиайнен
Музыка: Юри Сеппя, Миска Сеппя
В ролях: Хейкки Киннунен, Сату Туули Карху, Яни Воланен, Элина Книхтиля, Иикка Форсс, Мари Перанкоски, Суливеи Пелтола, Янне Рейникайнен
Продюсеры: Юкка Хелле, Маркус Селин
Производство: Solar Films Inc. Oy
Национальная премьера: 24.08.2018
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