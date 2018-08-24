Удачи тебе, Ворчун

Ворчун хочет умереть, потому что вся работа уже проделана, и смысл жизни пропал. Но вместе с мрачными мыслями к нему неожиданно приходит новая забота. Его 17-летняя внучка София оказалась в беде и остро нуждается в поддержке своего упрямого и мудрого деда. Так Ворчун обретает новый смысл жизни и желание раскрыть тайну. Колючий, как еж, старик и молодая городская девушка собираются вместе. Две половинки целого готовы слиться воедино.

Страна: Финляндия

Режиссёр: Тиина Люми

Сценарий: Туомас Кюре, Юха Лехтола, Тиина Люми

Оператор: Хена Бломберг

Художник: Саттва-Ханна Тойвиайнен

Музыка: Юри Сеппя, Миска Сеппя

В ролях: Хейкки Киннунен, Сату Туули Карху, Яни Воланен, Элина Книхтиля, Иикка Форсс, Мари Перанкоски, Суливеи Пелтола, Янне Рейникайнен

Продюсеры: Юкка Хелле, Маркус Селин

Производство: Solar Films Inc. Oy

Национальная премьера: 24.08.2018