Тяжелая поездка

25-летний Туро пытается руководить Impaled Rektum, худшей хэви-метал группой в стране, которая отправилась на самый популярный фестиваль «металла» в Норвегии. Сейчас или никогда! Их кошмарное рок-путешествие выльется в первый конфликт между Финляндией и Норвегией. Да и как могло быть иначе, если за 12 лет своего существования группа не провела еще ни одного концерта? А теперь, когда первое выступление все-таки состоялось, можно выйти за пределы сцены, и завоевать царство викингов.

Страна: Финляндия

Режиссёры: Юкка Видгрен, Юусо Лаатио

Сценарий: Юкка Видгрен, Юусо Лаатио, Алекси Пуранен, Яри Олави Рантала

Оператор: Харри Ряти

Художник: Юха-Матти Топпинен

Музыка: Лаури Порра

В ролях: Йоханнес Холопайнен, Макс Оваска, Антти Хейккинен, Самули Яскио, Минка Куустонен, Вилле Тиихонен, Кай Лехтинен, Чике Оханве, Руне Томте

Продюсеры: Каарле Ахо, Кай Нордберг

Производство: Making Movies Oy