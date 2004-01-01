Тяжелая поездка
Незабываемая поездка вместе с худшей хэви-метал группой в Финляндии
Незабываемая поездка вместе с худшей хэви-метал группой в Финляндии
25-летний Туро пытается руководить Impaled Rektum, худшей хэви-метал группой в стране, которая отправилась на самый популярный фестиваль «металла» в Норвегии. Сейчас или никогда! Их кошмарное рок-путешествие выльется в первый конфликт между Финляндией и Норвегией. Да и как могло быть иначе, если за 12 лет своего существования группа не провела еще ни одного концерта? А теперь, когда первое выступление все-таки состоялось, можно выйти за пределы сцены, и завоевать царство викингов.
Страна: Финляндия
Режиссёры: Юкка Видгрен, Юусо Лаатио
Сценарий: Юкка Видгрен, Юусо Лаатио, Алекси Пуранен, Яри Олави Рантала
Оператор: Харри Ряти
Художник: Юха-Матти Топпинен
Музыка: Лаури Порра
В ролях: Йоханнес Холопайнен, Макс Оваска, Антти Хейккинен, Самули Яскио, Минка Куустонен, Вилле Тиихонен, Кай Лехтинен, Чике Оханве, Руне Томте
Продюсеры: Каарле Ахо, Кай Нордберг
Производство: Making Movies Oy
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