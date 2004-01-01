Эмилия – девочка из пригорода. Она ходит в школу, живет с мамой, а иногда и с папой, и ее жизнь не может быть другой. Но однажды морская свинка Эмилии укусила ее за палец, и девочка приобрела сверхспособности, превратившие ее в Суперсвинку, способную летать и решать любые проблемы. В то же время селедки в ближайшем заливе Балтийского моря кричат о помощи из-за отравленной воды. Суперсвинка-Эмилия берется исправить ситуацию и находит способы быть более смелой в собственной жизни.

Страна: Финляндия

Режиссёр: Йоона Тена

Сценарий: Паула Норонен, Йоона Тена

Оператор: Яни Кумпулайнен

Художник: Тони Кари

Музыка: Пану Аалтио

В ролях: Элла Яппинен, Вильями Лахти, Эсси Хеллен, Артту Вискари, Ээро Ритала, Томми Корпела, Кари Хиеталахти, Эско Салминен, Сэм Хубер

Продюсер: Марко Талли

Производство: Plotwise / Yellow Film & TV