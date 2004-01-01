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Суперсвинка

Детский фильм о девочке со сверхспособностями, превращающими ее в Суперсвинку!

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События: Видеотрансляции.

Эмилия – девочка из пригорода. Она ходит в школу, живет с мамой, а иногда и с папой, и ее жизнь не может быть другой. Но однажды морская свинка Эмилии укусила ее за палец, и девочка приобрела сверхспособности, превратившие ее в Суперсвинку, способную летать и решать любые проблемы. В то же время селедки в ближайшем заливе Балтийского моря кричат о помощи из-за отравленной воды. Суперсвинка-Эмилия берется исправить ситуацию и находит способы быть более смелой в собственной жизни. 

Страна: Финляндия
Режиссёр: Йоона Тена
Сценарий: Паула Норонен, Йоона Тена
Оператор: Яни Кумпулайнен
Художник: Тони Кари
Музыка: Пану Аалтио
В ролях: Элла Яппинен, Вильями Лахти, Эсси Хеллен, Артту Вискари, Ээро Ритала, Томми Корпела, Кари Хиеталахти, Эско Салминен, Сэм Хубер 
Продюсер: Марко Талли 
Производство: Plotwise / Yellow Film & TV

Северное сияние
27 октября
13:00

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