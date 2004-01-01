Калсарикянни. Финский способ снятия стресса

Презентация книги Миски Рантанена проходит в рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске», которую проводит Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Миска Рантанен (р.1967) – писатель и журналист из Финляндии. На встрече с читателями он представит свою книгу, которая поможет снять накопившиеся за день тревоги, расслабиться, улучшить настроение, обрести душевный покой с помощью подручных средств. Для постижения философии «калсарикянни» понадобятся диван, горячительные напитки и приятное занятие. В стремительном ритме современной жизни калсарикянни самый легкий и приятный способ привести нервы в порядок.

Не стоит относиться к советам в этой книге серьезно, скорее всего, это просто веселый учебник и пародия на серьезные сочинения о том, как добиться счастья по-скандинавски.

Встреча с писателем будет проходить на финском языке с последовательным переводом на русский. На мероприятие приглашаются студенты, преподаватели, любители финской литературы и все желающие. Читатели смогут задать Миске Рантанену вопросы и получить советы по борьбе со стрессом.