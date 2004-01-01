Финская осень

Приглашаем всех мурманчан и гостей города этой осенью познакомиться с финской литературой, музыкой, поэзией, а также посмотреть прекрасные финские фильмы. Надеемся, что каждый найдет себе развлечение по душе.

Мы начинаем нашу Неделю финской культуры в понедельник 22 октября с визита финского журналиста и писателя Миска Рантанен, автора новой книги "Калсарикянни". Гоcподин Рантанен встретится с любителями финской литературы и культуры, расскажет о себе и финской культуре и о своей новой книге "Калсарикянни" (изданная в «Альпина паблишер» на русском языке, 18+).

В среду 24 октября состоится вечер музыки и поэзии Финляндии. На вечере прозвучат прекрасные мелодии осеннего настроения, созданные великим композитором Финляндии – Яном Сибелиусом (Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18).

Приглашаем Вас также к просмотру лучших финских картин, тщательно отобранных именно для Вас! В пятницу 26 октября будем показывать фильм «Удачи тебе, Ворчун», хит национального проката, превзошедший по посещаемости американские блокбастеры. Он является экранизацией романа Туомаса Кюре, посвященного тому же герою – неисправимому деду-ворчуну, не желающему мириться с новым жизненным порядком.

А кто такая Суперсвинка? В субботу 27 октября показываем детский фильм о девочке Эмилии. Однажды морская свинка Эмилии укусила ее за палец, и девочка приобрела сверхспособности, превратившие ее в Суперсвинку, способную летать и решать любые проблемы. В субботу также отправляемся на незабываемую поездку вместе с худшей хэви-метал группой в Финляндии. Фильм «Тяжелая поездка» рассказывает, как их кошмарное рок-путешествие выльется в конфликт между Финляндией и Норвегией. Да и как могло быть иначе, если за 12 лет своего существования группа не провела еще ни одного концерта?

Все мероприятия на Неделе финской культуры бесплатны для посещения. Фильмы будут транслироваться с переводом на русский язык.