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Финансовое планирование – особенности и польза для малого бизнеса

Семинар от Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора

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События: Семинары.

Семинар поможет предпринимателям разобраться в вопросах оперативного и стратегического планирования своего бизнеса, познакомит с методами увеличения эффективности использования своих ресурсов, научит построению финансовой модели своего проекта и расчету оптимальных и рискованных сочетаний собственных и заемных средств.

Семинар ведет эксперт-практик с многолетним стажем Игнаткина Лилия. Кроме того, приглашенный эксперт из Центрального банка РФ расскажет о принципах формирования банковских кредитных ставок, о контроле за инфляцией и о планировании ее прогнозных значений в своем бизнесе.

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Цены

Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна

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