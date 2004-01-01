Финансовое планирование – особенности и польза для малого бизнеса

Семинар поможет предпринимателям разобраться в вопросах оперативного и стратегического планирования своего бизнеса, познакомит с методами увеличения эффективности использования своих ресурсов, научит построению финансовой модели своего проекта и расчету оптимальных и рискованных сочетаний собственных и заемных средств.

Семинар ведет эксперт-практик с многолетним стажем Игнаткина Лилия. Кроме того, приглашенный эксперт из Центрального банка РФ расскажет о принципах формирования банковских кредитных ставок, о контроле за инфляцией и о планировании ее прогнозных значений в своем бизнесе.

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