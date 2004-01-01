Финальные пляски
Официальное закрытие клуба на модернизацию
Приглашаем на официальное закрытие легендарного клубного проекта «Арт-клуб «Сквозняк», который радовал ночную тусовку нашего города на протяжении многих лет!
Как и все хорошее, эта история подошла к концу. Ждем всех, кто успел за это время полюбить ночной клуб, провести в нем лучшие вечера, познакомиться со своими вторыми половинками, забыть все, и не вспомнить на утро ничего, кто танцевал в нем «как в последний раз» и делал вместе с нами каждые выходные горячими!
Официальное закрытие обещает стать весьма интересным и зрелищным, так мы попытались собрать воедино всё самое лучшее за все эти годы. Только для вас в ночь закрытия клуба: невероятные скидки и неожиданные приятные подарки, конкурсы и сюрпризы!
Ждем старых и новых друзей!
Вход свободный
Дополнительная информация по телефону: 443-442