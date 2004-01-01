Финальные пляски

Ограничения: 18+

Приглашаем на официальное закрытие легендарного клубного проекта «Арт-клуб «Сквозняк», который радовал ночную тусовку нашего города на протяжении многих лет!

Как и все хорошее, эта история подошла к концу. Ждем всех, кто успел за это время полюбить ночной клуб, провести в нем лучшие вечера, познакомиться со своими вторыми половинками, забыть все, и не вспомнить на утро ничего, кто танцевал в нем «как в последний раз» и делал вместе с нами каждые выходные горячими!

Официальное закрытие обещает стать весьма интересным и зрелищным, так мы попытались собрать воедино всё самое лучшее за все эти годы. Только для вас в ночь закрытия клуба: невероятные скидки и неожиданные приятные подарки, конкурсы и сюрпризы!

Ждем старых и новых друзей!