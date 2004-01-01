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Филармония - молодежи

Концерт-диалог для слушателей, которые только начинают свое знакомство с филармонией

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События: Концерты.

«Поговорим о музыке» - новый проект артистов филармонии. Концерт будет проходить в форме диалога: артисты расскажут об особенностях исполняемой ими музыки, а публика в ответ сможет задать им любые вопросы. Проект рассчитан на молодого слушателя, который только начинает своё знакомство с филармонией. В ходе программы артисты прикоснутся к самым ярким именам и стилям классической музыки, а слушатели уйдут с сознанием того, что уже готовы к восприятию более серьёзных концертных программ.

Прозвучит музыка И.Баха, Й.Гайдна, Й.Брамса, П.Чайковского, С.Рахманинова, А.Пьяццоллы.

Филармония
3 ноября
21:00
Цены

400 р.

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