Февральские вьюги

В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов Мурманск, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Гаджиево, Гатчина и поселка Никель.

Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в номинациях танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс» (фигурный, венский вальс и др.), историко-бытовые танцы (полька, мазурка, полонез и др.), танцы европейской программы (формейшен, микс), танцы латиноамериканской программы (формейшен, микс) и шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя возрастным категориям участников коллектива.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.

Основными задачами мероприятия являются развитие любительского хореографического искусства, популяризация достижений бальной хореографии, повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства участников.