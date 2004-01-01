Февраль 1917 – время альтернатив

События Февральской революции предопределили жизнь России более чем на 100 лет. Она стала переломным моментом в истории нашей Родины, причиной многих социальных перемен и именно поэтому так важна для изучения.

На выставке представлена документальная и научно-популярная литература, дающая представление о причинах социального кризиса 1917 года, о взаимоотношениях власти и общества накануне революции, о роли случайного и закономерного в февральских событиях.

Несомненный интерес представляют материалы, посвящённые участию России в Первой мировой войне, которая стала катализатором революционных преобразований внутри страны.

Книги из раздела «Самодержавие или буржуазная республика?» рассказывают о политических и придворных интригах, в том числе и о, так называемой, «великокняжеской фронде» – заговоре в среде самих Романовых против Николая II.

Выставка знакомит с мемуарами и воспоминаниями членов Временного правительства, политиков и свидетелей эпохи. Представлены книги из редкого фонда библиотеки.

Посетителей выставки заинтересуют такие издания, как «Крушение России» В. Никонова, «Григорий Распутин» А. Варламова, «Февральская революция» Г. Каткова, «Из тайников моей памяти» П. Милюкова и другие.