Второй фестиваль зонтов за Полярным кругом

Участникам конкурса предлагается необычно оформить свой зонтик. Декорационное оформление зонта может быть выполнено из любых материалов и красок, а также выражено в любой форме и объеме.

Все участники будут награждены, а обедители получат самые ценные призы от партнёров мероприятия!

Вместе сделаем отличный подарок городу на 101 день рождения!

Конкурсные работы (зонты) принимаются до 5 октября по адресу: ул.Кап.Орликовой д.3 (Дом молодежи)

Либо присылайте фотографии Ваших зонтов на почту: dom.molodeji51@mail.ru