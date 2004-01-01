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Фестиваль зонтов

Второй фестиваль зонтов за Полярным кругом

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События: Фестивали.

Участникам конкурса предлагается необычно оформить свой зонтик. Декорационное оформление зонта может быть выполнено из любых материалов и красок, а также выражено в любой форме и объеме.

Все участники будут награждены, а обедители получат самые ценные призы от партнёров мероприятия!

Вместе сделаем отличный подарок городу на 101 день рождения!

Конкурсные работы (зонты) принимаются до 5 октября по адресу: ул.Кап.Орликовой д.3 (Дом молодежи)

Либо присылайте фотографии Ваших зонтов на почту: dom.molodeji51@mail.ru

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