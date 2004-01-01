Сад изящных слов
Романтическая история про двух человек, которые встретились в парке во время дождя
Романтическая история про двух человек, которые встретились в парке во время дождя
Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты – посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви – повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…
Год: 2013
Страна: Япония
Режиссёр: Макото Синкай
Сценарий: Макото Синкай
Композитор: Дайсукэ Касива
Продолжительность: 46 мин.
Актёры: Ирино Мию, Кана Ханадзава, Фуми Хирано, Гоу Маэда, Такэси Маэда, Юка Тэрасаки, Таканори Хосино, Сугуру Иноэ, Мэгуми Хан, Микако Комацу
Вход свободный
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