Сад изящных слов

Ограничения: 12+

Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты – посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви – повторяются снова и снова… правда, только в ненастные дни. Сердца героев начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей…

Год: 2013

Страна: Япония

Режиссёр: Макото Синкай

Сценарий: Макото Синкай

Композитор: Дайсукэ Касива

Продолжительность: 46 мин.

Актёры: Ирино Мию, Кана Ханадзава, Фуми Хирано, Гоу Маэда, Такэси Маэда, Юка Тэрасаки, Таканори Хосино, Сугуру Иноэ, Мэгуми Хан, Микако Комацу