После сезона цветов

Эпоха Эдо. Главную героиню отец с детства обучал искусству меча, однако поскольку роль женщины в самурайском сословии строго регламентирована, её боевое умение не афишировалось. На специальной тренировке она знакомится с молодым инструктором по фехтованию и они затрагивают сердце друг друга, но из за того что инструктор выходец из более низкого самурайского рода, их судьбы заранее прописаны: они должны соединится в браке совсем с другими людьми.

Год: 2010

Страна: Япония

Режиссёр: Кэндзи Наканиси

Сценарий: Ясуо Хасегава, Айда Кэндзабуро, Сюхэй Фудзисава

Композитор: Сатоси Такэбэ

Продолжительность: 107 мин.

Актёры: Кэйко Китагава, Масахиро Комото, Мияо Сюнтаро, Akiko Aichiku, Киёми Таникава, Мэгуми Сато, Готаро Цунасима, Осаму Сигэмацу, Масами Хориути, Ясунари Такэсима