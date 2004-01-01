После сезона цветов
Ито, единственная дочь важного сановника при дворе феодала, стараниями отца с ранних лет обучалась искусству владения мечом...
Ито, единственная дочь важного сановника при дворе феодала, стараниями отца с ранних лет обучалась искусству владения мечом...
Эпоха Эдо. Главную героиню отец с детства обучал искусству меча, однако поскольку роль женщины в самурайском сословии строго регламентирована, её боевое умение не афишировалось. На специальной тренировке она знакомится с молодым инструктором по фехтованию и они затрагивают сердце друг друга, но из за того что инструктор выходец из более низкого самурайского рода, их судьбы заранее прописаны: они должны соединится в браке совсем с другими людьми.
Год: 2010
Страна: Япония
Режиссёр: Кэндзи Наканиси
Сценарий: Ясуо Хасегава, Айда Кэндзабуро, Сюхэй Фудзисава
Композитор: Сатоси Такэбэ
Продолжительность: 107 мин.
Актёры: Кэйко Китагава, Масахиро Комото, Мияо Сюнтаро, Akiko Aichiku, Киёми Таникава, Мэгуми Сато, Готаро Цунасима, Осаму Сигэмацу, Масами Хориути, Ясунари Такэсима
Вход свободный
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