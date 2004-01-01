Бусидо для шестнадцатилетних

В школьной секции кэндо, где занимается девятиклассница Санаэ Нисоги, появляется новая студентка. Ее зовут Каори Исояма, и она победительница всех городских турниров по фехтованию. Санаэ и ее подруги удивлены: что могло привести столь талантливого бойца в их скромное додзё? С детской непосредственностью Санаэ однажды задает Каори этот вопрос, а в ответ получает бешеный взгляд и резкий как удар бокэном по голове ответ: «А ты разве не догадываешься?! Я здесь из-за тебя». Девочка недоумевает, но потом память подсказывает ей правильный ответ. Три года назад Санаэ участвовала в турнире по кэндо и случайно одержала победу над неизвестной сверстницей, которая и оказалась ее новым товарищем по додзё.

Год: 2010

Страна: Япония

Режиссёр: Томоюки Фурумая

Сценарий: Тосия Оно, Томоюки Фурумая, Тэцуя Хонда

Композитор: Тадаси Уэда

Продолжительность: 109 мин.

Актёры: Рико Наруми, Киэ Китано, Каори Абе, Мо Арай, Хару, Кэисукэ Хорибэ, Хидэо Исигуро, Ицудзи Итао, Кэнто Каку, Хиро Комура