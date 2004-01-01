Бусидо для шестнадцатилетних
Спортивная драма о том, что победу надо заслужить
Спортивная драма о том, что победу надо заслужить
В школьной секции кэндо, где занимается девятиклассница Санаэ Нисоги, появляется новая студентка. Ее зовут Каори Исояма, и она победительница всех городских турниров по фехтованию. Санаэ и ее подруги удивлены: что могло привести столь талантливого бойца в их скромное додзё? С детской непосредственностью Санаэ однажды задает Каори этот вопрос, а в ответ получает бешеный взгляд и резкий как удар бокэном по голове ответ: «А ты разве не догадываешься?! Я здесь из-за тебя». Девочка недоумевает, но потом память подсказывает ей правильный ответ. Три года назад Санаэ участвовала в турнире по кэндо и случайно одержала победу над неизвестной сверстницей, которая и оказалась ее новым товарищем по додзё.
Год: 2010
Страна: Япония
Режиссёр: Томоюки Фурумая
Сценарий: Тосия Оно, Томоюки Фурумая, Тэцуя Хонда
Композитор: Тадаси Уэда
Продолжительность: 109 мин.
Актёры: Рико Наруми, Киэ Китано, Каори Абе, Мо Арай, Хару, Кэисукэ Хорибэ, Хидэо Исигуро, Ицудзи Итао, Кэнто Каку, Хиро Комура
Вход свободный
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