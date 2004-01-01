Булочки счастья
Супружеская пара открывает небольшое кафе «Мани» на острове Хоккайдо
Супружеская пара открывает небольшое кафе «Мани» на острове Хоккайдо
Сан и Ри – молодая супружеская пара. Они решили переехать из Токио к озеру Тоя, которое находится на острове Хоккайдо. Там супруги открывают хлебобулочный ресторанчик под названием «Мани». Сан печёт хлеб, а его жена Ри готовит пищу, которая прекрасно дополняет выпечку её мужа. Так как Сан и Ри готовят от всего сердца, то круглый год клиенты, уходя из их ресторана, чувствуют себя счастливыми.
Год: 2012
Страна: Япония
Режиссёр: Юкико Мисима
Сценарий: Юкико Мисима
Композитор: Горо Ясукава
Продолжительность: 114 мин.
Актёры: Томоё Харада, Ё Оидзуми, Кэн Мицуиси, Кимико Ё, Морио Агата, Юта Хираока, Рики Хонда, Нобуэ Икэтани, Kenta Imanishi, Рэйка Кирисима
Вход свободный
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