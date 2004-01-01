Булочки счастья

Сан и Ри – молодая супружеская пара. Они решили переехать из Токио к озеру Тоя, которое находится на острове Хоккайдо. Там супруги открывают хлебобулочный ресторанчик под названием «Мани». Сан печёт хлеб, а его жена Ри готовит пищу, которая прекрасно дополняет выпечку её мужа. Так как Сан и Ри готовят от всего сердца, то круглый год клиенты, уходя из их ресторана, чувствуют себя счастливыми.

Год: 2012

Страна: Япония

Режиссёр: Юкико Мисима

Сценарий: Юкико Мисима

Композитор: Горо Ясукава

Продолжительность: 114 мин.

Актёры: Томоё Харада, Ё Оидзуми, Кэн Мицуиси, Кимико Ё, Морио Агата, Юта Хираока, Рики Хонда, Нобуэ Икэтани, Kenta Imanishi, Рэйка Кирисима