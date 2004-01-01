Фестиваль японского кино
Яркое культурное событие нашего города. В программе фестиваля представлены 5 картин японских режиссеров
Яркое культурное событие нашего города. В программе фестиваля представлены 5 картин японских режиссеров
Жители столицы Заполярья смогут увидеть лучшие ленты из «страны восходящего солнца». Фестиваль японского кино проходит в нашем городе уже в седьмой раз. Ленты будут демонстрироваться в кинотеатре «Одиссея».
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