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Фестиваль японского кино

Яркое культурное событие нашего города. В программе фестиваля представлены 5 картин японских режиссеров

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События: Фестивали.

Жители столицы Заполярья смогут увидеть лучшие ленты из «страны восходящего солнца». Фестиваль японского кино проходит в нашем городе уже в седьмой раз. Ленты будут демонстрироваться в кинотеатре «Одиссея».

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Фильмы

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6 ноября,
Одиссея
- Бусидо для шестнадцатилетних

Спортивная драма о том, что победу надо заслужить

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7 ноября,
Одиссея
- Сад изящных слов

Романтическая история про двух человек, которые встретились в парке во время дождя

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8 ноября,
Одиссея
- Всегда: Закат на Третьей Авеню 3

В этом фильме вы увидите трогательных героев с их жизненными проблемами во время проведения Токийской олимпиады 1964 года

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9 ноября,
Одиссея
- После сезона цветов

Ито, единственная дочь важного сановника при дворе феодала, стараниями отца с ранних лет обучалась искусству владения мечом...

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10 ноября,
Одиссея
- Булочки счастья

Супружеская пара открывает небольшое кафе «Мани» на острове Хоккайдо

7 ноября
9 ноября
10 ноября
Одиссея
c 6 по 10 ноября
Цены

Вход свободный

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