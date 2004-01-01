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Фестиваль уличной музыки и искусства

Открытое пространство для творчества

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Ограничения: 14+
События: Концерты.

Наша миссия – создание открытого пространства для творчества, объединение людей и преодоление дистанции между исполнителем и зрителем, превращение всех действующих лиц в со-участников творческого процесса. 

Музыкальная аллея на ул.Воровского в центре города будет отдана во власть уличных музыкантов, художников и иных артистов жанра уличного искусства. Профессионалы и новички, единомышленники и простые слушатели – все желающие получат шанс выразить себя через музыку. Этот космополитичный праздник не знает условностей, национальностей и жанровых ограничений.

Наша Цель: предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.

Для участия необходимо отправить заявку (форму заявки см. в документах группы) на почтовый адрес: kultura@molodezh51.ru с пометкой «Уличный фестиваль».

Организатором Фестиваля является муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров» с/п Молодежный культурный центр

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