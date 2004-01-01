Stand Up. Мурманск. Лучшее

Вниманию гостей будет представлен лучший материал, который был когда-либо показан резидентами

Ограничения: 18+

Команда «Stand Up. Мурманск» вот уже 5 лет работает для вашего хорошего настроения. Для этого вечера мы собрали лучший материал, который когда-либо был показан нашими резидентами.

Если вы еще не бывали на наших концертах - это лучшее место для знакомства с нами!