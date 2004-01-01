Stand Up. Мурманск. Лучшее
Вниманию гостей будет представлен лучший материал, который был когда-либо показан резидентами
Вниманию гостей будет представлен лучший материал, который был когда-либо показан резидентами
Команда «Stand Up. Мурманск» вот уже 5 лет работает для вашего хорошего настроения. Для этого вечера мы собрали лучший материал, который когда-либо был показан нашими резидентами.
Если вы еще не бывали на наших концертах - это лучшее место для знакомства с нами!
Участникам расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены
Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика