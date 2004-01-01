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Stand Up. Мурманск. Лучшее

Вниманию гостей будет представлен лучший материал, который был когда-либо показан резидентами

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Ограничения: 18+
События: Концерты, Шоу.

Команда «Stand Up. Мурманск» вот уже 5 лет работает для вашего хорошего настроения. Для этого вечера мы собрали лучший материал, который когда-либо был показан нашими резидентами.

Если вы еще не бывали на наших концертах - это лучшее место для знакомства с нами!

Чердак
27 сентября
19:00
Цены

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Город Мурманск

Участникам расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены

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