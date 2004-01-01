Дмитрий Амелькин – один из основателей «Stand Up. Мурманск». Дмитрий – многократный участник Фестивалей Stand Up и открытых микрофонов в Москве и Санкт-Петербурге.

Дмитрий берет юмор из жизни, старается подмечать все, что происходит вокруг, делать какие-то наблюдения и рассказывать об этом со сцены. Дмитрию 33 года и сейчас он переживает кризис, потому и занимается комедией!

Дмитрий приглашает всех, кто не посетил его сольный концерт 2 марта!

Владимир Маринин – резидент «Stand Up. Мурманск», переехавший в Санкт-Петербург, штурмовать большую юмористическую сцену.

Вова – человек обладающий обсессивно-компульсивным расстройством, дефицитом внимания и безграничной нищетой.

Выступления Вовы иногда проходят в формате сторителлинга, поскольку Вова считает, что это очень крутое слово. В своих текстах Владимир рассказывает о свой мечте – стать человеком!