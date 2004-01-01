Пожарка
Комедийное шоу с участием известного общественного деятеля города – Романа Глека
Комедийное шоу с участием известного общественного деятеля города – Романа Глека
«Прожарка» – это формат комедийного шоу, в котором ведущий и участники («прожарщики») высмеивают приглашенную известную личность и порой делают это достаточно жестко.
В этот вечер «прожаренным» станет известный общественный деятель города Мурманска – Роман Глек.
«Прожарщики» - комики «Stand Up. Мурманск» и приглашенные гости.
Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика
Участникам расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены