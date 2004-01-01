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Пожарка

Комедийное шоу с участием известного общественного деятеля города – Романа Глека

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События: Концерты.

«Прожарка» – это формат комедийного шоу, в котором ведущий и участники («прожарщики») высмеивают приглашенную известную личность и порой делают это достаточно жестко.

В этот вечер «прожаренным» станет известный общественный деятель города Мурманска – Роман Глек.

«Прожарщики» - комики «Stand Up. Мурманск» и приглашенные гости.

Слегка не замужем
28 сентября
18:00
Цены

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Фестиваль Stand Up
c 23 по 29 сентября
Город Мурманск

Участникам расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены

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