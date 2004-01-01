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Финал Открытого микрофона

Концерт лучших участников Больших Открытых микрофонов

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Лучшие участники «Больших открытых микрофонов» выступят перед гостями, чтобы побороться за звание победителя!

Жюри фестиваля определит кто же достоин звания лучшего из лучших!

Ведущий: основатель «Stand Up. Мурманск» Дмитрий Амелькин.

Пинта
29 сентября
18:00
Цены

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Фестиваль Stand Up
c 23 по 29 сентября
Город Мурманск

Участникам расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены

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