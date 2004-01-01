Финал Открытого микрофона
Концерт лучших участников Больших Открытых микрофонов
Концерт лучших участников Больших Открытых микрофонов
Лучшие участники «Больших открытых микрофонов» выступят перед гостями, чтобы побороться за звание победителя!
Жюри фестиваля определит кто же достоин звания лучшего из лучших!
Ведущий: основатель «Stand Up. Мурманск» Дмитрий Амелькин.
Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика
Участникам расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены