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Большой открытый микрофон

Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика

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События: Концерты.

Мероприятие, призванное открыть двери в стендап комедию всем желающим.

С начинающими комиками поработают многократные участники фестивалей Stand Up в Москве и Санкт-Петербурге, опытные резиденты «Stand Up. Мурманск». Они расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены.

Зрительским голосованием будут определены лучшие комики, которые попадут в финал на суд опытного юмористического жюри.

Пинта
23 сентября
19:00
Цены

Вход свободный

Заказ столов: (815-2) 45-24-95

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