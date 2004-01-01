Большой открытый микрофон

Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика

Мероприятие, призванное открыть двери в стендап комедию всем желающим.

С начинающими комиками поработают многократные участники фестивалей Stand Up в Москве и Санкт-Петербурге, опытные резиденты «Stand Up. Мурманск». Они расскажут о том, как сделать свои первые шаги в комедии, помогут «собрать» свое первое выступление и дойти до сцены.

Зрительским голосованием будут определены лучшие комики, которые попадут в финал на суд опытного юмористического жюри.