Фестиваль спорта

Данное мероприятие проводится Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля:

стрельба из пневматического оружия

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

наклон вперед

прыжок в длину с места

челночный бег

поднимание туловища из положения лежа на спине

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактическийквест.