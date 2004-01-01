Фестиваль спорта
Соревнования среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященные Дню России
Соревнования среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященные Дню России
Данное мероприятие проводится Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.
Программа фестиваля:
Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактическийквест.
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