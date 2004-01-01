143122

Фестиваль спорта

Соревнования среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященные Дню России

0
Я был
Ваша оценка
События: Соревнование, Спорт.

Данное мероприятие проводится Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля:

  • стрельба из пневматического оружия
  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
  • наклон вперед
  • прыжок в длину с места
  • челночный бег
  • поднимание туловища из положения лежа на спине

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактическийквест.

Кречет
15 июня
12:00

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?