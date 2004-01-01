Фестиваль рабочей молодежи

В финале примет участие молодежь из городов Мурманск, Мончегорск, Гаджиево, Оленегорск, Полярные Зори, Полярный, Кировск, посёлков Кильдинстрой и Мурмаши.

Гости Дворца культуры смогут принять участие в работе творческих площадок «#вдохновляй», которая объединит исполнителей в различных жанрах творчества и направлениях современного искусства, «#вектор_развития», которая представляет собой дискуссионный клубв формате «молодежь – молодежи» на тему: «Карьерный навигатор: как выбрать профессию мечты?», и в работе интерактивной площадки «#труд_крут», где инициативные группы и молодежные объединения от предприятий Мурманской области расскажут о различных сферах производства и презентуют свою профессиональную деятельность.