151620

Фестиваль рабочей молодежи

Финал областной молодежной акции

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

В финале примет участие молодежь из городов Мурманск, Мончегорск, Гаджиево, Оленегорск, Полярные Зори, Полярный, Кировск, посёлков Кильдинстрой и Мурмаши.

Гости Дворца культуры смогут принять участие в работе творческих площадок «#вдохновляй», которая объединит исполнителей в различных жанрах творчества и направлениях современного искусства, «#вектор_развития», которая представляет собой дискуссионный клубв формате «молодежь – молодежи» на тему: «Карьерный навигатор: как выбрать профессию мечты?», и в работе интерактивной площадки «#труд_крут», где инициативные группы и молодежные объединения от предприятий Мурманской области расскажут о различных сферах производства и презентуют свою профессиональную деятельность.

ДК им. С.М. Кирова
1 декабря
14:00
Цены

Дополнительная информация: 45-76-58, 45-43-23

Смотрите также

151255151255
00
Песняры
27 ноября
Атлантика

Юбилейный концерт, посвящённый 50-летию легендарного ансамбля «ПЕСНЯРЫ»

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?