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Фестиваль неограниченных возможностей

Соревнования к Международному дню инвалидов 

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События: Соревнование, Спорт.

Данный Фестиваль наглядно подтверждает, что физическая культура и спорт помогают людям с ограниченными возможностями здоровья раскрывать свои способности и добиваться личного успеха, преодолевать жизненные невзгоды и идти к новым вершинам, укрепляют дух и уверенность в собственных силах. Каждый год он объединяет множество талантливых, целеустремленных и одаренных людей, которые стремятся жить активной и насыщенной жизнью.

Программа Фестиваля включает в себя лично-командные соревнования, спортивно-развлекательную программу, творческий конкурс

Цены

Вход свободный

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