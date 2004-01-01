Фестиваль неограниченных возможностей

Данный Фестиваль наглядно подтверждает, что физическая культура и спорт помогают людям с ограниченными возможностями здоровья раскрывать свои способности и добиваться личного успеха, преодолевать жизненные невзгоды и идти к новым вершинам, укрепляют дух и уверенность в собственных силах. Каждый год он объединяет множество талантливых, целеустремленных и одаренных людей, которые стремятся жить активной и насыщенной жизнью.

Программа Фестиваля включает в себя лично-командные соревнования, спортивно-развлекательную программу, творческий конкурс