Фестиваль научного кино

Фестиваль актуального научного кино ФАНК запускает масштабный просветительский проект – Дни научного кино. Проект поддерживает Министерство науки и высшего образования РФ. С октября по декабрь 2019 года десятки вузов по всей стране будут абсолютно бесплатно показывать документальные фильмы о науке и новых технологиях. Событие может быть доступно студентам и всем желающим.

Адрес: пос. Молочный, Мурманская обл., ул. Совхозная, д. 1

07 декабря в 14:00 ФИЛЬМ «МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ»

Документальный фильм рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сценарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев съёмочная группа наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России.



07 декабря в 16:00 ФИЛЬМ «(БЕС)ПОЧВЕННОЕ БОГАТСТВО»



Глобальное потепление уже здесь, и оно ещё хуже, чем мы предполагали. Даже если прекратить разработку угля и нефти прямо сейчас, ещё тысячу лет мы будет страдать от последствий выбросов углекислого газа. Можно ли решить эту проблему? Пока да — для этого нужна «геотерапия». Именно о способах лечения планеты от последствий человеческих действий рассказывает Марси Крават.



08 декабря в 12:00 ФИЛЬМ «КЛОНИРОВАНИЕ 2.0»

В любом городском парке можно найти сотни клонов. Мы просто их не замечаем, или не задумываемся об этом. Клонирование среди растений происходит естественным образом. У природы нет этической проблемы - клонировать или не клонировать себя. Другое дело человек.



08 декабря в 14:00 ФИЛЬМ «САМОЕ НЕИЗВЕДАННОЕ»



Фильм-эксперимент, построенный вокруг изящной идеи: что получится, если взять нескольких учёных из очень далёких областей науки и отправить их друг к другу в гости в качестве стажёров, гостей и интервьюеров одновременно?



08 декабря в 16:00 ФИЛЬМ «ПЛОТ»

В 1973 г. в рамках научного эксперимента по изучению причин насилия и сексуального влечения пятеро мужчин и шесть женщин переплыли Атлантический океан на плоту. События трёхмесячного путешествия оказались крайне неожиданными. Используя архивные материалы и воссоединив членов экспедиции, доживших до наших дней, фильм проливает свет на произошедшее.